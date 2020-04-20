AA

Yarın itibarıyla bölge genelinde parçalı çok bulutlu hava ve sağanak bekleniyor. Çarşamba günü İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin öğle saatlerine kadar hafif yağışlı olacağı, rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli eseceği aktarıldı.

Perşembe ve cuma ise bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.