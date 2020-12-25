Marmara Bölgesi'nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor

AA

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede hava sıcaklıklarının artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörüldüğünden, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısı yapıldı.