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Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, koronavirüse karşı yürütülen mücadele döneminde ürünlerine zam yapmayacaklarını bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Marmarabirlik Entegre Tesisleri'nde çalışanlarla bir araya gelen Asa, çalışmalara katılarak üretime destek verdi.

Üretimin her noktasına giden Asa, çalışan personele moral verdi ve taleplerini dinledi.

Asa, Türkiye'nin zor ve sıkıntılı günlerden geçtiğini belirterek, "Dünya ve ülkemiz koronavirüs tehdidi altında. Bu mücadeleye bazılarımız evde kalarak, bazılarımız da üreterek katkı sağlıyoruz. Sizlerin moral motivasyonu bizim için çok önemli. Marmarabirlik olarak virüs tehdidine karşı çalışma koşulları ve hijyen konusunda önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Siz varsanız biz varız. Bu zor günlerde gösterdiğiniz fedakarlığı asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte devletin ve halkın yanında olduklarını vurgulayan Asa, şunları kaydetti:

"Bazı kesimlerin bu zor dönemde fırsatçılık yaptıklarını görüyoruz. Böyle bir zihniyeti şiddetle kınıyoruz. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak bu dönemde ürünlerimize zam yapmama kararı aldık. Yurt içi ve yurt dışı ihtiyacını karşılayacak ürünümüz de var. Gün fırsatçılık yapma günü değil, koronavirüsle mücadele etme ve halkımıza destek olma günüdür. Önümüzü görebilmemiz için tedbirler almak zorundayız. Ortaklarımıza gübre ve zirai ilaç dağıtımı yaparak öncelikli ihtiyaçlarını karşılamış olduk. Bugün ise satışları düşünme zamanı."

Ziyarette, Marmarabirlik Genel Müdürü İsmail Acar ve Öz Gıda İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Aytekin Kaya ile birim müdürleri de bulundu.