Markus Gisdol: “Tek eksiğimiz goldü”

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RAMS Başakşehir karşılaşması ile Samsunspor’un başındaki il maçına çıkan Markus Gisdol, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Gol atmak için çok çabaladıklarını ifade eden Gisdol, mücadeleleri için oyuncularını tebrik etti.

İlk maçından 3 puanla ayrılmak istediklerinin altını çizen Markus Gisdol, “Takımımı maçta sonra tebrik ettim. Güzel bir oyun sergiledik. Tek eksik olan şey goldü. Önde bastık, iyi baskı kurduk, öne doğru oynamaya çalıştık, birçok top kaptık. Maçtan önce konuşmada oyunculara bu bölgedeki insanların savaşmayı çok sevdiğini aynı karakteri sahada göstermek gerektiğini söyledim. Taraftarımıza da teşekkür ederim. İnanılmaz şekilde bizi desteklediler. Bu şekilde devam edersek başarılı olacağımızı düşünüyorum. Ligin son sırasında bulunuyoruz. İlk önce yapmamız gereken birlik ve beraberliği sağlamamız gerekiyor. Antrenmanlarda gördüğüm kadarıyla çok iyi oyuncularımız var. Sistemi değiştiren bir hoca değilim. Oyuncuların birbirleriyle oynayıp alışmaları gerekiyor. Fofana’nın oyuna girmek istememesi gibi bir durumu söz konusu olmadı. Yapmamız gereken çok iş var. Bugün tek eksik goldü. Çok az da olsa şansa ihtiyacımız vardır. 1 gol atsak belki birkaç tane daha gol bulabilirdik” dedi.