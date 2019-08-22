22 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Doğa Sigorta'nın genç basketbolcusu Marko Arapovic, 2 gün önce takımıyla yaptığı antrenmanda sakatlanmıştı. Bugün ise son durumu hakkında Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.
Marko Arapovic şu ifadeleri kullandı:
“Öncelikle Galatasaray’a bana verdikleri fırsat için çok teşekkür ediyorum. Son iki gündür sürekli benim yanımda oldular ve benim için burada her şeyi hazır ettiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Öte yandan büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum, bunu söyleyebilirim. Tüm yazı çok iyi çalışarak geçirdim. Kariyerimin en iyi yazını geçirmiştim, bu sezona çok büyük umutlarla geliyordum. Aynı dizimden yaşadığım ikinci sakatlık ancak ilk sakatlığıma göre daha iyi hissediyorum kendimi. İlk sakatlığımdan döndüğümde iyi dönmüştüm. Bu sefer daha da iyi dönebileceğimi düşünüyorum. Hayat böyle bir şey, bazen hayal kırıklıkları yaşayabiliyorsunuz. Her şeye hazır olmanız gerekiyor. Büyük ihtimalle bir ameliyat olmam gerekecek. Tedavi sürecimin ardından geri dönerek çalışmalarıma devam etmek istiyorum. Destek veren tüm kulüp yetkililerine, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara teşekkür ediyorum.”
Hırvat oyuncunun sakatlığıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şöyleydi:
"Hiçbir zaman en hızlı koşan, en yükseğe zıplayan veya en çok şut sokan olmadım... Ama her zaman geri dönen bendim. İşte sahip olduğum ve tekrar yapacağım da bu. Beni tanımlayan şey aslında çok basit."
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