Dün saat 17.00 sıralarında Polisevi karşısında bulunan markette meydana gelen olayda, kar maskeli bir kişi elinde kurusıkıdan bozma tabanca ile markete girdi. Market çalışanlarından kasadaki paraları isteyen kişi, kadın kasiyerin uzaklaştığı kasayı açmak istedi, ancak başarılı olamadı. Diğer kasayı açıp paralarla kaçmaya çalışan H.Y.’nin peşinden çalışanlar ve müşteriler koştu. Market girişinde yakalanarak etkisiz hale H.Y. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. H.Y.'nin polis ekiplerine “Şansımı denedim ama olmadı” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.Y. tutuklandı. İşçi emeklisi H.Y.'nin bipolar bozukluk hastası olduğu öğrenildi.