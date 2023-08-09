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        Haberler Yaşam Markette alaca sansar sürprizi

        Markette alaca sansar sürprizi

        Erzurum şehir merkezinde bir markete yanlışlıkla giren alaca sansar market sahiplerini tedirgin etti. İhbar üzerine gelen uzmanlar davetsiz misafiri saklandığı yerden çıkardı ve doğal yaşamına bıraktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 11:42
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        Markette alaca sansar sürprizi
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        Erzurum şehir merkezinde alaca sansarı marketten uzaklaştıramayan vatandaşlar, Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen veteriner hekim Selçuk Albayrak, alaca sansarı güvenli bir şekilde yakalamak için uğraş verdi.

        Yakalanan alaca sansarın veteriner hekim tarafından yapılan ilk muayenesi sonucu herhangi bir sağlık problemi olmadığı anlaşıldı.

        Bunun üzerine doğal yaşam alanına uygun kırsal bir yerde tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Yetkililer, “Bu tarz nadir görülen olaylarda vatandaşların kendi güvenlikleri için müdahale etmemeleri, uzman ekiplerin gelmesinin beklenilmesi önemlidir. Bu durumlarda çeşitli zoonoz hastalıkların oluşabileceği, bunların yanı sıra canlının fiziki yaralanmalara da sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır. Uzmanlara haber verilmesi halinde sağlıklı ve güvenli bir şekilde hayvanlar yakalanır, doğal yaşamlarına bırakılır” denildi.

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        #alaca sansar
        #markette alaca sansar
        #Erzurum
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