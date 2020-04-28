28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Marketler ne zaman, saat kaça kadar açık olacak? soruları 3 günlük sokağa çıkma yasağı haberinin ardından merak konusu oldu. Marketlerden gıda alışverişini yapacak vatandaşlar için marketlerin çalışma saatlerini araştırdık. İşte detaylar...
MARKETLER NE ZAMAN SAAT KAÇTA KADAR AÇIK OLACAK?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
1- Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.
2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız araç kullanabilir) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
3- 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.
b) 01.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacak.
01.05.2020 Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.
MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
Migros Çalışma Saatleri
Koronavirüsün yayılması sebebi ile tedbir amacı ile artık Migros marketi 12:00 de açılacak ve akşam 20:00 de kapanacaktır
Carrefoursa Çalışma Saatleri
Koronavirüs sebebi ile Carrefoursa çalışma saatlerinde farklılıklar olmuştur. Bu süre içerisin de carrefoursa 9:00 da açılacak ve 21:00 de kapanacaktır
A101 Çalışma Saatleri
Koronavirüs tedbirleri arasında a101in çalışma saatlerinde değişiklikler olmuştur. A101 bu süre içerisin de 9:00 da açılacak ve 20:00 de kapanacaktır
Bim Çalışma Saatleri
Bim marketlerde Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacı ile çalışma saatlerinde değişiklikler yapmıştır. Bim artık 10:00 da açılacak ve 20:00 de kapanacaktır
Şok Çalışma Saatleri
Şok Koronavirüs sebebi ile artık bir süre 10:00 da açılacak ve akşam 20:00 de kapanacaktır.
Groseri Çalışma Saatleri
Groseri marketleri de Koronavirüs sebebi ile çalışma saatlerini değiştirmiştir. Bu sebeple de marketler artık 9:00 da açılacak ve 21:00 de kapanacaktır.
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