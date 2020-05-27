Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketlerin açılış kapanış saatleri değişti mi? soruları vatandaşların gündeminde. Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma günleri ve saatleri de değişmişti. Peki şimdi marketlerin açılış kapanış saatleri ne? İşte marketlerin çalışma saatleri...

MARKETLERİN AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ 2020

Güncel bir duyuru yapılmadığı takdirde, koronavirüs tedbirleri nedeniyle marketler her gün sabah 10.00’da açılıp, akşam saat 20.00'de kapanmaktadır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ OLDUĞU GÜNLER MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞİYOR

Yine koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği günlerde, marketlerin çalışma saatleri değişiyor. Marketlerin saat kaçta açılıp kaçta kapanacağı İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı genelgede belirleniyor.