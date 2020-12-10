Marketler ve bakkallar hafta içi kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Hafta içi A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma s

30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen son kabine toplantısının ardından, Covid-19'la mücadele için alınan yeni korona virüs tedbirleri açıklanmıştı. Yeni korona virüs tedbirleri tüm illerde uygulanmaya başladı. Vatandaşlar, yeni tedbirlerle birlikte çalışma saatleri değişen marketlerin ve bakkalların kaçta açılıp kaçta kapandığını merak ediyor. Marketler ve bakkallar kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Hafta içi A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak.

Genelgeyle alınan karar doğrultusunda diğer market ve alışveriş yapılan yerler gibi ŞOK, BİM ve A101'de saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek.