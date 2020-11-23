Marketler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin ve bakkalların çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İşte detaylar...

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak. Ancak saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek.