Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor? Sorusu hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından merak konusu oldu. İşte 5-6 Aralık A101, BİM, ŞOK marketlerin çalışma saatleri

HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda marketler 10.00-20.00 saatleri arasında açık olmaya başladı.

HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeye göre 4 Aralık Cuma akşamından 7 Aralık Pazartesine kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişciler saat 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulacaktır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.