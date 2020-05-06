Koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok tedbirler alındı bunlardan biri de marketlerin çalışma saatleri oldu. Marketler yeni çalışma saatlerine göre açılıp, kapanıyor. İçişleri Bakanlığı, valiliklere, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına, yönelik ek genelge göndermişti. Peki, BİM ŞOK A101 Migros güncel çalışma saatleri nedir? Marketler saat kaça kadar açık? İşte yanıtı...
MARKETLER İÇİN GENELGE
Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.
İşte BİM çalışma saati...
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?
BİM market saat 09.00 da açılır. Saat 21.00 da kapanır.
İşte A101 çalışma saati...
A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?
A101 market saat 09.00 da açılır. Saat 21.00 da kapanır.
İşte ŞOK çalışma saati...
ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?
ŞOK market saat 09.00 da açılır. Saat 21.00 da kapanır.
İşte MİGROS çalışma saati...
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