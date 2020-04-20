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Marketler saat kaça kadar açık? A101, BİM ve ŞOK market çalışma saatleri 20 Nisan 2020

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında "Marketler saat kaça kadar açık?" sorusu merak edilmeye başlandı. A101, BİM ve ŞOK market çalışma saatleri değişti mi? Soruları da merak konusu. İşte 20 Nisan 2020 marketlerin çalışma saatleri

20.04.2020 - 09:16 | Güncelleme: ABONE OL
Marketler saat kaça kadar açık

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros Çalışma Saatleri

Koronavirüsün yayılması sebebi ile tedbir amacı ile artık Migros marketi 12:00 de açılacak ve akşam 20:00 de kapanacaktır

Carrefoursa Çalışma Saatleri

Koronavirüs sebebi ile Carrefoursa çalışma saatlerinde farklılıklar olmuştur. Bu süre içerisin de carrefoursa 9:00 da açılacak ve 21:00 de kapanacaktır

A101 Çalışma Saatleri

Koronavirüs tedbirleri arasında a101in çalışma saatlerinde değişiklikler olmuştur. A101 bu süre içerisin de 9:00 da açılacak ve 20:00 de kapanacaktır

Bim Çalışma Saatleri

Bim marketlerde Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacı ile çalışma saatlerinde değişiklikler yapmıştır. Bim artık 10:00 da açılacak ve 20:00 de kapanacaktır

Şok Çalışma Saatleri

Şok Koronavirüs sebebi ile artık bir süre 10:00 da açılacak ve akşam 20:00 de kapanacaktır.

Groseri Çalışma Saatleri

Groseri marketleri de Koronavirüs sebebi ile çalışma saatlerini değiştirmiştir. Bu sebeple de marketler artık 9:00 da açılacak ve 21:00 de kapanacaktır.

GENELGE NE DİYOR?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına, şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik ek genelge gönderdi.

Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.

İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.

Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilere, aralarında en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde, bu hususu belirten afiş asılacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER

AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

  1. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,
  2. Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,
  3. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,
  4. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)
  5. Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,
  6. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)
  7. PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,
  8. Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri.
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