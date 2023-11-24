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        Haberler Gündem Marketler Pazar günü kapalı mı olacak? Dikkat çeken iddia! 2023 İstanbul'daki zincir marketler Pazar günü kapatılacak mı?

        Zincir marketler için dikkat çeken iddia! İstanbul'daki zincir marketler pazar günü kapatılacak mı?

        İstanbul'da zincir marketlerin üyesi olduğu İTO Perakende Meslek Komitesi çalıştayında "pazar günleri bütün marketlerin kapatılması" ele alındı. Çalıştaya katılan tüm firmaların marketlerin Pazar günü kapalı olması yönünde oy kullandığı iddia edildi. İstanbul İl Tarım Müdürü ve İl Ticaret Müdürleri sektörün tüm aktörlerinin aynı fikirde olması durumunda ise devlet kurumlarının karara onay verebileceği belirtildi. İşte Zincir marketlerin Pazar günü kapanmasına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 11:16 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:16
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        • 1

          İstanbul’da bulunan tüm marketlerin üye olduğu ve 25 bine yakın üyesi olan Perakende Meslek Komitesi çalıştayında 7 gün boyunca faaliyet gösteren İstanbul'daki zincir marketlerin Pazar günü kapatılmasına yönelik konu gündeme geldi. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu konuya ilişkin olarak "Pazar günü marketlerin kapalı olması tüketici açısından bir dezavantajdır. Ancak bakkal, manav, kasap gibi küçük esnafın yararına olacaksa tüketici buna katlanabilir." ifadelerini kullandı. İşte zincir marketlerin Pazar günü kapanmasına ilişkin son dakika gelişmeleri...

        • 2

          ZİNCİR MARKETLER İÇİN DİKKAT ÇEKEN GELİŞME!

          Zincir marketlerin Pazar günü kapalı kalması yeniden gündemde. Küçük esnafın ‘zincir marketler pazar günü açık olmasın’ talebi konusunda ilk adım atıldı. İstanbul’daki tüm marketlerin üye olduğu İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Meslek Komitesi, bir çalıştay düzenleyerek sektörün sorunlarını masaya yatırdı. En önemli gündem maddesi sektörün yıllardır üzerinde durduğu pazar günleri zincir marketlerin kapatılması konusu oldu.

        • 3

          TÜM FİRMALAR MARKETLERİN PAZAR GÜNÜ KAPANMASI İÇİN EL KADIRDI

          Dünya Gazete'sinden Mehtap Halıcı'nın yazısına göre; Küçük esnafın en fazla şikayet ettiği konuların başında gelen zincir marketlerin pazar günü kapalı kalması konusunda ilk adım atıldı. İstanbul’daki tüm marketlerin üye olduğu İstanbul Ticaret Odası Perakende Meslek Komitesi tarafından düzenlenen çalıştaya katılan tüm firmalar zincir marketlerin pazar günü kapanması için el kaldırdı.

        • 4

          “Yeni bakkallar açılacak”

          Divan Başkanlığını İTO Perakende Meslek Komitesi Başkanı ve Happy Center CEO’su Yavuz Altun’un yaptığı çalıştaya İTO Başkan Yardımcısı Ahmet Özer, İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe ile İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.

          Perakende Meslek Komitesi’ne kayıtlı tüm üyelerin davet edildiği çalıştayda marketlerin pazar günü kapatılmasının artık bir zorunluluk haline geldiğine dikkat çekildi. Çalıştayda, “Sosyal denge ve bireysel özgürlükler için zincir marketlerin pazar günleri kapanması gerekiyor. Bu aynı zamanda sektörün önemli beklentilerinden biri. Çünkü küçük esnaf da nefes almalı. Aksi halde yaşama şansları kalmayacak” denildi.

        • 5

          Gözler kamunun alacağı kararda

          Çalıştayda, ayrıca pazar günü market zincirleri kapalı olursa tüketicilerin bakkallara gideceğini ve İstanbul’daki ekosisteme en az 15-20 bin yeni bakkalın katılacağı belirtildi. Bu durumda market çalışanlarının pazar günlerini aileleri ile geçirebilme olanağına kavuşarak sosyal hayat için de önemli bir adım atılacağına vurgu yapıldı.

          Çalıştayda ayrıca, Tekel ürünlerinin marketler yerine sadece bakkal ve küçük işletmelerde satılması konusu da gündeme geldi. Pazar günü kapanma gerçekleşir ve buna ek olarak Tekel ürünleri de zincir marketlerde satılmazsa marketlerin cirolarında yüzde 8 ila 12 düşüş yaşanacağı belirtilen çalıştayda, zincir marketlerin ciroları düşürüyor olsa da küçük esnafın yaşaması için bu rakamın gözden çıkarılması gereken bir bedel olduğu noktasında görüş birliğine varıldı.

          Çalıştayın sonunda marketlerin pazar günü kapanması konusu katılımcıların oylarına sunuldu. Çalıştaya katılan tüm üyeler marketlerin pazar günü kapanması yönünde oy kullandı ve bu konuda görüş birliği sağlandı. İstanbul İl Tarım Müdürü ve İl Ticaret Müdürleri de sektörün tüm aktörlerinin aynı fikirde olması durumunda devlet kurumlarının da böyle bir kararın alınmasına onay verebileceği belirtiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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