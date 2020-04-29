marketler kaça kadar açık

Marketler açık olacak mı? Soruları, 1 Mayıs tarihi ile itibaren başlayıp 3 Mayıs gecesi sona erecek olan sokağa çıkma yasağı kararının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

1 2 3 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI? KAÇA KADAR AÇIK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1,2 ve 3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağına yönelik yaptığı açıklamalarda;

"Bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu hafta sonu 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasını uygulayacağız. 1 Mayıs-3 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlandırılmasına vatandaşlarımızın riayet etmesini istiyoruz. Cumartesi günü saat 14.00'e kadar marketler açık olacaktır." dedi.