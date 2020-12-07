Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorusu korona virüs ile mücadele kapsamında alınan yeni kararların ardından merak konusu oldu. Alınan yeni kararların ardından marketlerin çalışma saatleri de değişti. Peki marketler kaçta kapanıyor? İşte marketlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak.

Genelgeyle alınan karar doğrultusunda diğer market ve alışveriş yapılan yerler gibi ŞOK, BİM ve A101'de saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek.