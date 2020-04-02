Koronavirüs biliyorsunuz ki son zamanlarda hızla yayılmaya devam ediyor. Ülkemizde de bunun tedbirleri son süratle alınmaktadır. Koronavirüs sebebi ile marketlerin çalışma saatlerinde değişiklikler oluşmuştur. Bunun sebebi ise Koronavirüsün yayılma hızını azaltmaktır. Aynı zamanda marketler de çok fazla önlem alınmaktadır. Artık birçok market girişinde el temizleme jeli bulunacak ve markete gelenler bu jel ile ellerini temizleyecektir. Markette bulunan açık gıdalar mutlaka poşet içerisinde olacaktır. Market içerisinde bulunan kişiler sosyal mesafeyi koruyacak ve kişiler arasında en az 1 metre bulunacaktır.

Migros Çalışma Saatleri

Koronavirüsün yayılması sebebi ile tedbir amacı ile artık Migros marketi 12:00 de açılacak ve akşam 20:00 de kapanacaktır

CarrefourSA Çalışma Saatleri

Koronavirüs sebebi ile Carrefoursa çalışma saatlerinde farklılıklar olmuştur. Bu süre içerisin de carrefoursa 9:00 da açılacak ve 21:00 de kapanacaktır

A101 Çalışma Saatleri

Koronavirüs tedbirleri arasında a101in çalışma saatlerinde değişiklikler olmuştur. A101 bu süre içerisin de 9:00 da açılacak ve 20:00 de kapanacaktır

BİM Çalışma Saatleri

Bim marketlerde Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacı ile çalışma saatlerinde değişiklikler yapmıştır. Bim artık 10:00 da açılacak ve 20:00 de kapanacaktır.

ŞOK Çalışma Saatleri

Şok Koronavirüs sebebi ile artık bir süre 10:00 da açılacak ve akşam 20:00 de kapanacaktır.

Groseri Çalışma Saatleri

Groseri marketleri de Koronavirüs sebebi ile çalışma saatlerini değiştirmiştir. Bu sebeple de marketler artık 9:00 da açılacak ve 21:00 de kapanacaktır.