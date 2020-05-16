Marketler açık mı? sorusu ve sokağa çıkma yasağı için son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde. Daha önce 30 büyükşehir ve Zonguldak için uygulanan sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması kalkan illerde uygulanmıyor. Bu nedenle 16 - 19 Mayıs tarihleri arasında 4 günlük sokağa çıkma yasağı sadece 15 ilde uygulanacak. Herkes sokağa çıkma yasağında bugün marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Sokağa çıkma yasağı ve marketlerin çalışma detayları haberimizde.

MARKETLER AÇIK MI? 16 - 19 MAYIS 2020

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 4 gün içerisinde, bugün ve yarın marketler kapalı olacak. 18, 19 Mayıs günlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmeler ve online platformlar saat 10.00 ila 16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN İLLER

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği iller şöyle; İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Eskişehir, Ankara, Konya, Kayseri, Samsun, Gaziantep ve Van.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelge ile şehir giriş-çıkışlarında alınacak önlemleri belirledi. Buna göre;

1- Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.

2- Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Bu kapsamda, Valiler tarafından, Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerimizde 03.04.2020 tarihinden itibaren devam eden şehir giriş/çıkış sınırlaması tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararlar ivedilikle alınacak.

Şehir giriş/çıkış sınırlamasının devam eden 15 ilimizde 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgemizde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.