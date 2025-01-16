Marketing Impact Summit ve Kotler Awards 18 Nisan’da, Çırağan Sarayı’nda

Türkiye ve dünyadan pazarlama uzmanlarını, akademisyenleri ve sektör temsilcilerini buluşturacak olan ve bu yıl ülkemizde ilk kez düzenlenen, Habertürk, Bloomberg HT, HT Spor ve Show TV’nin ana medya sponsoru olduğu Marketing Impact Summit, 18 Nisan 2025’te Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek.

‘İnovasyon Çağında Pazarlama’ temasıyla düzenlenecek olan zirve kapsamında sektör duayenlerinin konuşmalarının yanı sıra paneller de yer alacak. Tüm gün süren zirve kapsamında ‘Yapay Zeka ve Pazarlama’, ‘Yeşil Pazarlama: Pazarlamada Sürdürülebilirlik’ ve ‘Pazarlamada Yeni Çözümler’ başlıklarıyla izleyicilere yeni nesil pazarlama trendleri aktarılacak.

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TÜRKİYE'DE BİR İLK: KOTLER AWARDS

Marketing Impact Zirvesi kapsamında, yine Türkiye’de ilk defa Kotler Awards Pazarlama Ödül Töreni olacak. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin projeleriyle yarıştığı törende 22 kategoride ödüller sahiplerini bulacak. 17 Mart 2025’e kadar başvuru yapılabilen Kotler Awards’ün kazananları yalnızca Türkiye’de değil küresel ölçekte de itibarlarını güçlendirecek.

Kotler Awards Ödül Kategorileri:

Pazarlamada Mükemmellik/Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Yılın En Başarılı Dijital Pazarlama Kampanyası Ödülü

Yılın En Başarılı Sürdürülebilir Pazarlama Ödülü

Yılın En Başarılı İnovasyon ve Yaratıcı Fikri Ödülü

Yılın En Başarılı Vizyoner Lider Ödülü

Yılın En Başarılı Başlangıcı Ödülü

Yılın En Başarılı Yapay Zekâ Kampanyası Ödülü

Yılın En Başarılı 360 Derece Pazarlama Kampanyası Ödülü (Taşımacılık ve Lojistik - Moda ve Tekstil - Sağlık ve Güzellik - Kuyumculuk- Kozmetik - E-Ticaret – Otomotiv - İnşaat - FMCG ve Bankacılık)

Yılın En Başarılı Reklam Ajansı Ödülü

Yılın En Başarılı PR Ajansı Ödülü

Yılın En Başarılı Dijital Pazarlama Ajansı Ödülü ve Genç Kotler Ödülü

Zirveyi yerinde takip etmek ve ödül programına başvurmak isteyenler www.kotlerimpactturkiye.org adresi üzerinden hem bilet satın alabiliyor hem de Kotler Awards Pazarlama Ödülleri’ne başvuru yapabiliyor.