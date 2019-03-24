24 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 9 katlı apartmanın altındaki Mevlüt C.’ye ait marketin asma tavanı çöktü. Markette çalışan ve kuzen oldukları öğrenilen Muhammed Raşit C. ve Osman T. çöken malzemelerin altında kaldı.
Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeride mahsur kalan iki genci kurtarmak için AFAD ve itfaiye ekipleri işyerinin kapısının üzerinde bulunan camı kırarak içeri girdi. İHA'nın haberine göre; kurtarma çalışması sırasında mahsur kalan iki gençle konuşan ekipler sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Bu sırada işyeri sahibi Mevlüt C. de olay yerine gelerek çöken işyerinin kapısından çocuğuna ve yeğenine seslendi. İşyerinin tekrar ve çökme olma olasılığına karşın itfaiye ekibi Mevlüt C.’yi uzaklaştırdı.
OĞLU VE YEĞENİN KURTARILMASINI BEKLEDİ
Oğlu ve yeğeni çöken tavanın altında kalan Mevlüt C. kurtarma çalışması sırasında büyük bir üzüntü ile beklemeyi sürdürdü. Mevlüt C. gazetecilerin sorularını ise zorlukla cevapladı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu önce Muhammed Raşit C., hemen ardından ise Osman T. çöken tavanın altından çıkarıldı.
Sedyeye alınan yaralılar ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
“ASMA TAVAN, YÜKÜ TAŞIMAMIŞ"
İşyeri sahibi Mevlüt C. iki yaralının kurtarılmasının ardından, “Allah’a şükür kurtulduk. Anlatacak bir şey kalmadı. Asma tavandaki yükü herhalde asma tavan taşımamış. Taşımayınca sunta ve profil çatırdamaya başlamış yavaş yavaş çökmüş. Biz içeride değildik iki çocuk içerideydi. Bir iki arkadaşımız da çatırtıdan dışarıya kaçmış. Tavanda su, meyve suyu gibi bakkal malzemeleri vardı” ifadelerini kullandı.
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