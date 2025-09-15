Habertürk
        "Markete gidiyorum" diye çıktı, haber yok | Son dakika haberleri

        "Markete gidiyorum" diye çıktı, 2 gündür haber yok

        Diyarbakır'da markete gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki kızdan 2 gündür haber alınamıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 11:18 Güncelleme: 15.09.2025 - 11:18
        "Markete gidiyorum" diye çıktı, haber yok
        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Körhat semtinde yaşayan Betül Kurt (16), geçen cumartesi günü saat 10.00 "markete gidiyorum" diyerek evden çıktı.

        Kurt'un eve dönmemesi üzerine ailesi aramaya çıktı. Betül Kurt'a ulaşamayan aile, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından polis, genç kızın bulunması için çalışma başlattı.

        #diyarbakır haberleri
        #Bağlar ilçesi
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
