Market ürünleri yüklü kamyon yandı - MERSİN

Mersin-Antalya kara yolunda, B.Y. (41) yönetimindeki 34 DF 2462 plakalı kamyonun motor bölümünden seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.Sürücü B.Y. kamyonu yol kenarına çekip durumu itfaiyeye bildirdi.Kısa sürede büyüyen alevler, kamyonun büyük bölümünü sardı.Bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.Şoför kabini kullanılmaz hale gelirken, kamyonda yüklü olan gıda ürünlerinin bir bölümü zarar gördü.

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