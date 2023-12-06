Market sahibine silahlı saldırı!

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Güngören'de önceki gün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, market sahibi Kudret Temel, kasa tarafında çalıştığı sırada kimliği belirsiz kasklı bir kişi silahla içeri girdi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, saldırgan, Kudret Temel'e ateş etmeye başladı. Kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu Temel yere yığıldı. Saldırgan ise geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı.

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ Bir süre sonra yerden kalkan Kudret Temel'in ihbarının ardından olay yerine ambulans ve polis ekibi geldi. Polis güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildiği görüldü. REKLAM

Görüntülerde içeri silahla giren saldırgan hiçbir şey demeden Temel’e ateş açıyor. Ardından hızla olay yerinen kaçıyor. Sağlık durumu iyi olan Temel ifadesinde kimseyle bir sorunu olmadığını söyledi. Polis olaydan sonra kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.