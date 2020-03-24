Marketler sat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? sorusu, İçişleri Bakanlığı'nın dün koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ile gönderdiği genelge ile birlikte gündeme geldi. Marketlerin saatleri ile birlikte market içerisinde bulunana müşteri yoğunluğu ile ilgili de önemli kararlar alındı. Marketin içerisine en fazla, alanın onda biri kadar müşteri alınacak ve içeriden müşteri çıkmadan yenisi içeriye giremeyecek. Kapı önünde bekleyen müşteriler arasında 1 metre mesafe olması gerekecek. İşte marketlerle ilgili alınan kararlar...

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

MARKET - BAKKALDAKİ MÜŞTERİ, TOPLAM ALANIN ONDA BİRİ KADAR OLACAK

Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak.

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.

MARKETİN İÇİNDEKİ MÜŞTERİ ÇIKMADAN BAŞKA MÜŞTERİ ALINMAYACAK

Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.

Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak.