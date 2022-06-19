İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Darüşşafaka'mız, son olarak Fenerbahçe Beko'nun ABD'li gardı Markel Starks'ı transfer etti. Yeni transferimiz Markel Starks'a yeşil-siyahlı formamızla başarılı bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.

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