16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
2020 Şubat ayı sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin, “2019’un son ayında artan stok erime hızının, 2020’nin ilk aylarında da devam ettiği Şubat ayında özellikle yabancıya satışlarda önemli bir hareketlilik yaşandığı görülüyor. Markalı konut projelerinde yabancıya satış oranının yüzde 11’in üzerine çıkması, yabancıların ülkemizde gayrimenkul yatırımına ilgisinin sürdüğünü gösteriyor” dedi.
REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa ise; “Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.94, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4.62 oranında artış gerçekleşti. Markalı konut projeleri kapsamında yabancı yatırımcılara gerçekleştirilen satışlar Şubat ayında, bir önceki aya göre 3 puan artarak yüzde 11.21 seviyesine yükseldi" dedi
YENİ KONUTLARDA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 0.94
Endeks sonuçlarına göre; şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.94, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.62 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 92.60 oranında nominal artış gerçekleşti
TÜM KONUT TİPLERİNDE ARTIŞ
Endekste, Şubat ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0.27, 2+1 konut tipinde yüzde 0.16, 3+1 konut tipinde yüzde 0.26 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.24 oranında nominal artış yaşandı.
YABANCIYA SATIŞ ORANI YÜZDE 11.21
Şubat ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 11.21’lik (son 6 aylık ortalama yüzde 7) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda yüzde 40.48 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.
PEŞİNAT KULLANIMINDA ARTIŞ
Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, Şubat ayında peşinat kullanım oranı yüzde 47.46, banka kredisi kullanım oranı yüzde 20.25 ve senet kullanım oranı yüzde 32.29 olarak gerçekleşti. Ocak ayında peşinat kullanımı yüzde 44.89, banka kredisi kullanımı yüzde 21.55, senet kullanımı yüzde 33.56 seviyesinde gerçekleşmişti.
SATIŞLARIN YARISI BİTMİŞ KONUT STOKLARINDAN
Şubat ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 50.06’sı bitmiş konut stoklarından, yüzde 49.94’ü bitmemiş konut stoklarından oluştu. Ocak ayında ise satışların yüzde 41.78’i bitmiş, yüzde 58.22’si bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.
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