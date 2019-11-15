Markalı konut fiyatı ekimde yüzde 0,21 arttı

15 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'nin ekim ayı sonuçlarına göre, markalı konutlarda fiyat artışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,52, eylüle göre yüzde 0,21 oldu. Artış oranı 2010 Ocak'a göre yüzde 87,10 olarak gerçekleşti.
Ekimde bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0,27, 2+1 konutta yüzde 0,21 oranında azalış, 3+1'de yüzde 0,47, 4+1 konut tipinde de yüzde 0,25 nominal artış yaşandı.
Söz konusu ayda markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 3'lük kısmı yabancı yatırımcılara yapılırken, bu satışlarda yüzde 39 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.
Markalı projelerden konut alımında peşinat kullanımı yüzde 51, banka kredisi yüzde 20, senet kullanımı yüzde 29 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu oranlar eylülde peşinatta yüzde 59, senette yüzde 22, banka kredisinde yüzde 19 olarak gerçekleşmişti.
Ekim ayı stok erime hızı adet bazlı stoklarda yüzde 3,22 oldu. Söz konusu oran eylülde yüzde 5,02 olmuştu. Geçen ay satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 35'i bitmiş, yüzde 65'i bitmemiş konut stoklarından oluştu.
Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan GYODER Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin, yeni konut satışlarında banka kredisi ve senet kullanımının arttığını, peşinat kullanımının ise azaldığını belirterek, faizlerin inmeye devam etmesiyle konut kredisi kullanımında artışın süreceğini bildirdi.
REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa ise, ekimde önceki aya göre peşinat kullanımında yüzde 13,56'lık azalış, banka kredisinde yüzde 5,26'lık artış, senet kullanımında ise yüzde 31,82'lik yükseliş olduğunu kaydetti.
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