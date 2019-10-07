Manisa'da fabrika açmaya hazırlanan Volkswagen (VW) Grubu, kendi bünyesindeki markalar arasında yeni bir hiyerarşik düzene geçiyor.

Buna göre, mevcut düzende Audi, Volkswagen, Skoda ve Seat şeklinde belirlenen grup markalarının hiyerarşik sıralaması, yeni dönemde değişecek.

VW Grubu'nun ürün stratejisinden sorumlu isim olan Michael Jost'un yaptığı açıklamaya göre, Seat'ın algısı yükseltilecek.

Konu hakkında Alman otomotiv basınına açıklamalarda bulunan Jost, "Seat, duygulara hitap eden otomobiller konusunda potansiyele sahip. Cupra modelleri bunu gerçekleştirebildiklerini gösterdi. Skoda ise, Doğu Avrupa pazarına yoğunlaşarak, bu pazarda aranılan bir özellik olan fonksiyonelliğe odaklanmaya devam edecek" dedi.

ALFA ROMEO'YA RAKİP OLACAK

Michael Jost'un açıklamaları, şirketin merhum Yönetim Kurulu Başkanı Ferdinand Piech'in bir zamanlar Seat için yaptığı planları raftan indirdiğini gösteriyor.

Öyle ki, Seat'ın kalite algısını artırmayı hedefleyen VW, İspanyol markayı doğrudan Alfa Romeo'ya rakip haline getirmek istiyor.

Belirlenen hedefin ne zaman hayata geçirileceği ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Fakat, Alfa Romeo'nun motor sporları tarihinde bir fırtına gibi estiği günlerde Seat'ın kendi logosu ile Fiat marka araçlar ürettiği göz önüne alındığında, algı sorununun çözülmesinin biraz zaman alması sürpriz olmayacaktır.

Öte yandan, son yıllarda pazar paylarını artırarak Skoda için bir tehdit haline gelen Hyundai, Kia ve Dacia gibi markalar yüzünden, VW'nin bir zamanlar olduğu gibi Skoda'yı fiyatı makul otomobiller üreten bir marka haline getirme hedefi bulunuyor.