NE ZAMAN OYUNCULUĞU BIRAKACAK?

Wahlberg, Hollywood'un spot ışıklarına ne zaman veda edeceği sorulması üzerine ise "Muhtemelen çok fazla geç olmadan..." yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu, kendisine sunulan projelerin çok önemli olduğunu açıklarken "Beni evden çıkarıp, ailemi geride bırakmama değecek bir şeyler olmalı." ifadelerini kullandı.