Mark Ruffalo: Tüm ölümler durmalıdır

"İNSANLIĞIMIZ BUNA BAĞLI"

Mark Ruffalo, "Bizim adımızı kullanmayın" mesajıyla başladığı sözlerini şöyle sürdürdü; "Şu anda Gazze'de 6 yaşın altındaki her 2 çocuktan biri yetersiz besleniyor ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Filistin'de derhal ateşkes talep etmek için dünyaya katılın. İnsanlığımız buna bağlı. Başka bir dünya mümkün ve biz bunu gerçekleştirmeye söz veriyoruz."