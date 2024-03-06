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        Haberler Magazin Mark Ruffalo: Tüm ölümler durmalıdır - Magazin haberleri

        Mark Ruffalo: Tüm ölümler durmalıdır

        ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için yayımladığı mesajlara bir yenisini daha ekledi. Ruffalo; "Tüm ölümler durmalıdır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 08:10 Güncelleme: 06.03.2024 - 08:10
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        • 1

          'Poor Things' adlı filmindeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında 10 Mart 2024'te düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'ne aday olan oyuncu Mark Ruffalo, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor.

        • 2

          Daha önce, "Dünya liderlerinden özellikle Başkan Joe Biden'dan kalıcı bir ateşkes talep etmesini, barışa bir şans vermesini istiyoruz" diyen Mark Ruffalo, yayımladığı mesaja; "Gazze'de hayatları paramparça olan tüm masum çocuklar için tek yürek olarak diyoruz ki bizim adımızı kullanmayın. Tüm ölümler durmalıdır" ifadelerine yer verdi.

        • 3

          "İNSANLIĞIMIZ BUNA BAĞLI"

          Mark Ruffalo, "Bizim adımızı kullanmayın" mesajıyla başladığı sözlerini şöyle sürdürdü; "Şu anda Gazze'de 6 yaşın altındaki her 2 çocuktan biri yetersiz besleniyor ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Filistin'de derhal ateşkes talep etmek için dünyaya katılın. İnsanlığımız buna bağlı. Başka bir dünya mümkün ve biz bunu gerçekleştirmeye söz veriyoruz."

        • 4

          "DAHA FAZLA ÖLÜM OLAMAZ"

          56 yaşındaki oyuncu paylaşımında; "Hükümetlerimiz tarafından bizim adımıza yapılan haksızlıklara direnmenin bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Bizim adımıza sonsuz bir savaş yürütmeyeceksiniz. Daha fazla ölüm olamaz. Bizim adımıza sivilleri bombalamayacak, daha fazla çocuğu öldürmeyecek ve tarihin isimsizlerin mezarları üzerinden akmasına izin vermeyeceksiniz" gibi ifadelere yer verdi.

          Fotoğraflar: AP, Avalon

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