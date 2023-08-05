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        Haberler Dünyadan Mark Margolis hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Mark Margolis hayatını kaybetti

        83 yaşındaki oyuncu Mark Margolis, New York'ta tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 10:29
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          'Breaking Bad' ve 'Better Call Saul' adlı dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan Mark Margolis'ten acı haber geldi. Hollywood Reporter'in aktardığına göre; Margolis'in 83 yaşında New York'taki bir hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

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          20 yaşında oyunculuğa başlayan Margolis, 'Breaking Bad' ve 'Better Call Saul'da 'Hector Salamanca'yı canlandırmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu.

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          Ayrıca yönetmen Darren Aronofsky ile sinematik iş birlikleriyle tanınan Mark Margolis, 'Pi', 'Requiem for a Dream', 'Noah', 'Black Swan' ve 'Fountain' filmlerinde de yer almıştı.

          1962'de kendisi gibi oyuncu olan Jacqueline Margolis ile dünyaevine giren oyuncunun Morgan H. Margolis adında bir oğlu var.

          Fotoğraflar: Reuters, AP, Splash News

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