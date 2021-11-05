Mark Eliyahu Zorlu PSM'de

Dünyanın en seçkin sahnelerinde biletleri tükenen konserlere imza atan Mark Eliyahu, 19 Kasım’da Zorlu PSM’de unutulmaz bir performans sunacak. ‘Endless’ turnesinin parçası olarak vereceği konserde, kamançadaki ustalığı ile bu büyüleyici enstürmanın sesini İstanbullu müzikseverlerle buluşturacak.

Ülkemizde büyük bir hayran kitlesine sahip olan müzisyene bu performansında babası, seçkin müzisyen, besteci, müzikolog ve tar üstadı Piris Eliyahu, perküsyonda Rony Iwryn, klavyede Haim Weiss, gitar ve klavyede ise Adi Rotem eşlik edecek.

Müziğin “her şey” olduğu bir evde büyüyen ve dört yaşında keman çalmaya başlayan Eliyahu, on altı yaşındayken müzikal yolculuğuna başladı. Lise yıllarında eğitim için gittiği Yunanistan'da kamança ile tanışıp hayran kaldı ve Azerbaycan'a giderek Adalet Vezirov'dan ders aldı. Müzisyen olan babası Piris Eliyahu'nun izinden giden ve ona bir çok çalışmasında eşlik eden sanatçı, usta müzisyenlerle birlikte, 150 yıllık kamanchesinin benzersiz sesini uzaklara taşıdı. Geçmişten gelen derin gelenekleri ve kadim enstrümanları, geleceğin modern sesiyle bir araya getiren sanatçı, Doğu ve Batı'yı sentezleyen müziğiyle insanları anlamlı bir ses yolculuğuna çıkararak bugüne dek milyonlarca müzikseveri kendine hayran bırakmayı başardı.