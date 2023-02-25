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Mark Eliyahu: Korkunç deprem kalbimi çok etkiledi - Deprem haberleri

Mark Eliyahu: Korkunç deprem kalbimi çok etkiledi

Besteci, aranjör ve kamança sanatçısı Mark Eliyahu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sosyal medyadaki paylaşımlarına ara verdiğini belirtti

Giriş: 25.02.2023 - 12:16 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Kültür-sanat hayatının dünyaca ünlü isimleri, depremlerin ardından sosyal medyada Türkiye'ye taziye mesajları yayımlamaya devam ediyor.

  • Geçen aylarda Türkiye turnesinde birçok konser veren Mark Eliyahu, Instagram hesabında 2 ay önce Diyarbakır'da çekildiği bir fotoğrafı paylaştı.

    Eliyahu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir süredir sosyal medya paylaşımlarında bulunmadığını belirtti.

  • "KORKUNÇ DEPREM KALBİMİ ÇOK ETKİLEDİ"

    Mark Eliyahu, paylaştığı gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

    Türkiye ve Suriye'yi vuran korkunç deprem, kalbimi çok etkiledi. Sevdiklerini, evlerini kaybedenler ve yaralanan herkes için çok üzgünüm. Bu korkunç durumu tarif edecek kelime yok. Bu yüzden sosyal medyaya ara vermeye karar verdim. İki ay önce felaket bölgesinde çok özel bir turnemiz vardı. Bu harika şehirlerde müzik çaldık ve bize çok sıcak davranan, bize sevgi veren harika insanlarla tanıştık. Bu turda tanıştığımız insanların bazıları doğrudan felaketten etkilendi. Acınızı ve kaybınızı hissediyorum. Hepinize sağlık, umut ve daha iyi günler diliyorum.

    Fotoğraflar: AA, Instagram

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