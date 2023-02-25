"KORKUNÇ DEPREM KALBİMİ ÇOK ETKİLEDİ"



Mark Eliyahu, paylaştığı gönderisinde şu ifadeleri kullandı:



Türkiye ve Suriye'yi vuran korkunç deprem, kalbimi çok etkiledi. Sevdiklerini, evlerini kaybedenler ve yaralanan herkes için çok üzgünüm. Bu korkunç durumu tarif edecek kelime yok. Bu yüzden sosyal medyaya ara vermeye karar verdim. İki ay önce felaket bölgesinde çok özel bir turnemiz vardı. Bu harika şehirlerde müzik çaldık ve bize çok sıcak davranan, bize sevgi veren harika insanlarla tanıştık. Bu turda tanıştığımız insanların bazıları doğrudan felaketten etkilendi. Acınızı ve kaybınızı hissediyorum. Hepinize sağlık, umut ve daha iyi günler diliyorum.



Fotoğraflar: AA, Instagram