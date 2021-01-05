Yine yaptı yapacağını!

Son haftaların formda iki takımı Gaziantep FK ile Ankaragücü karşı karşıya gelirken gülen taraf Marius Sumudica ve öğrencileri oldu! Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Gaziantep ekibinde Rumen teknik adam son dakikalarda yaptıklarıyla yine gündeme oturdu.

Gaziantep FK 90+6'da Enver Cenk Şahin'le farkı ikiye çıkarırken gözler de Marius Sumudica'ya döndü. Rumen çalıştırıcı kulübeden saha kenarına çıkarken tribünlere dönerek 'göbek atmaya' başladı. Ligdeki tek mağlubiyetini ilk haftada Galatasaray deplasmanında alan Gaziantep FK, yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Rumen çalıştırıcı yönetimindeki kırmızı-siyahlılar puanını 31'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi!