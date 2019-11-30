30 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rumen teknik adam yaptığı açıklamada, Türkiye'deki liglerin çok zorlu olduğunu ve Süper Lig'de de bu mücadelenin daha da katlandığını belirtti.
Lige yeni yükselmiş bir takım için Gaziantep Futbol Kulübü'nün geldiği noktanın oldukça iyi olduğuna inandığını ifade eden Sumudica, şöyle konuştu:
"Türkiye'de çok fazla dost edindim. Bunlar arasında medyada ve televizyonda çalışanlar da var, teknik direktör ve oyunculardan oluşan dostlarım ve arkadaşlarım da var. Kimse 16 puan aldığımıza inanamıyor. Ben her maçta 3 puan kazanmak istiyorum. Bu olmadığında çılgına dönüyorum ama Süper Lig'de maç kazanmak gerçekten çok zor. Bu puanları toplayan futbolcularıma teşekkür ediyorum. Yakaladığımız 16 puan mucize. Hepimizin takım için yüreğini ortaya koyması lazım. Sadece 4 maç kaybettik. Deplasmanda kaybettiğimiz 2 maç var ve bunlar Fenerbahçe ile Trabzonspor. Bunlar da kayıp değil bence. Yeni bir takımız ve bu kolay değil."
"YEDEK KULÜBEM YOK"
Sumudica, takımdaki sakatlıklar nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:
"Açık konuşmak gerekirse yedek kulübem yok. Oyun içinde oyunu değiştirecek oyuncum yok. 2-3 oyuncumu daha kaybetsem ne yaparım bilmiyorum. Muhammed, Morais, Mehmet Erdem, Tetteh ve Muğdat yok. Takıma yardım edebilecek oyuncu yok. Hasan ve Ali gibi altyapıdan gelen gençlerimiz var. Bunlar geleceği açık oyuncular ve bunlara saygı duyuyorum ama oyunun yönünü değiştirecek tecrübeye sahip değiller."
Süper Lig'de yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edeceklerini hatırlatan Sumudica, "Pazar günü yapacağımız maç gerçekten çok zor olacak. Taraftarla beraber bu zorlu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
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