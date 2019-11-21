21 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi ve teknik direktör Marius Sumudica basın mensuplarıyla toplantı düzenledi. Marius Sumudica, Gheorghe Hagi'nin kendisini arayarak 'Küçük Anadolu takımında senin ne işin var' diyerek ülkesine dönmesini istediğini söyledi.
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde yapılan toplantıda konuşan, teknik direktör Marius Sumudica, "Benim ismim Milli Takım için belirlenen 3 hocanın arasında geçti. Ama ben burada mutluyum o yüzden gitmeyeceğim. Bu takımı ligde tutmak için söz verdim ve bu sözümün arkasında duracağım. Milli Takımın yanı sıra körfez ülkelerden de teklifler aldım. Ama Allah'ın yardımı ile buradaki 2 yıllık projelerimizi başarılı bir şekilde bitireceğim. Gazetelerde çıkan haberler üzerine beni ilk arayan Hagi oldu. Bana 'küçük Anadolu takımında ne işin var' diyerek ülkeme dönmem gerektiğini söyledi. Ama ben Türkiye'yi seviyorum. Burası benim ikinci evim. Türkiye hakkında asla kötü bir şey söyleyemem çünkü burayı çok seviyorum" diye konuştu.
Teknik direktörle ilgili hiçbir problemlerinin olmadığını ifade eder Mehmet Büyükekşi ise "Gaziantep Futbol Kulübü olarak Süper Lig'e çıkararak büyük bir başarı elde ettik. Hiçbir zaman küme düşmeyeceğiz demedim. Ben bütün konuşmalarımda ilk 10'da olacağımızı söyledim. Bu konuda da hocamızla ilgili en küçük bir problemimiz yok. Hocamızla sözleşmemizi 2 yıla çıkardık. 18 kulübün yarısı 10'uncu haftaya kadar hocalarını değiştirdi. Biz tam tersini yaparak hocamızın sözleşmesini uzattık. Bu sayede milli takıma gidecek mi gibi söylentileri ortadan kaldırmak istedik" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!