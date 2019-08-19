Ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, Fenerbahçe'ye sezonun ilk maçında konuk olurken sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Gazişehir'in tecrübeli teknik direktörü Marius Sumudica maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Yayıncı kuruluşa flaş röportajda konuşan Sumudica, "Çok kötü bir oyun oynadık. Fenerbahçe bizden daha tempolu oynadı. 1 hafta geçirdim tüm takımla. Son 10 günde 4-5 oyuncu katıldı aramıza. Bu süreçte takımın birbirini tanıması için kesinlikle yeni bir takım. 1 tane hazırlık maçı yapamadık. Daha fazla çalışmamız lazım. Benim de elimde sihirli bir değnek yok, değdirip hemen adaptasyon sürecini atlatsınlar. Farklı bir ülke, farklı bir dildeler. Bu yüzden 5 defansla oynadım." dedi.

Romen teknik adam, "Bu maç ile ilgili daha fazla konuşmaya gerek yok. 1 haftamız var. Bu bize iyi gelecek. Değişiklikler olacak. Koşmayan, hata yapan oyuncular kenara çekilecek. Hata lüksümüz yok. Haftaya Gençlerbirliği ile oynayacağız. Çok zor bir maç olacak." diyerek sözlerini devam ettirdi.

"KARİYERİMDE HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Sumudica, "Takım için daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var. Hak eden, terleyen kazanacak formayı. "İlk 20 dakikada aleyhimize 3 penaltı verilmesi... Kariyerimde böyle bir şey görmemiştim. Fenerbahçe'nin ilk penaltısı, penaltı değildi. Fenerbahçe hak etti galibiyeti ama ilk 10 dakikada böyle şeyler olunca, ekrandan da görüyorsunuz penaltı pozisyonunu." sözleriyle konuşmasını noktaladı.