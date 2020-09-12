Hakem kararlarını eleştiren Sumudica, "Geçen sene Fenerbahçe karşısında ilk maçta bu sezon 3 tane aleyhimize penaltı verildi. Bu sezon da benzer bir şeyi Galatasaray maçında yaşadık. Oyuncularıma söyledim; dün Fenerbahçe maçında olanlar bugün bizim başımıza gelecek. Oyunculara 'Bugün dokunursanız bile basketbol maçı gibi faul çalınacak' demiştim." dedi.

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