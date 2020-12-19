Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakipten daha iyi olduklarını söyledi.

Maça iyi hazırlandıklarını kaydeden Sumudica, "Bugün rakibimizden daha iyiydik. Taktiksel olarak iyi hazırlandık. Bu galibiyeti hak ettik. Futbolcularımız çok iyi mücadele etti ve sonunda galibiyeti aldık. Oyuna 3-5-2 sisteminde başladık ve rakip Thiam'ı oyuna alınca biz de taktiğimiz değiştirdik ve buna önlem aldık. Sonucunda da kazandık. Yaklaşık bir yıldır sahamızda puan kaybetmiyoruz. Son 20-21 maçtır yenilmeyen, gol atan bir ekibiz. Bu galibiyeti hak ettik ve daha fazlasını da hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Gaziantep'teki özel hastanede çıkan yangınla ilgili de üzgün olduklarını ifade eden Sumudica, "Bugün yaşanan olayla ilgili şehrimize geçmiş olsun diyorum. Şehir bugün zor bir süreç yaşadı. O yüzden bugünkü galibiyet kentimize, taraftarlarımıza armağan olsun. İyi bir takımız, her anlamda iyi bir ekibimiz var. O yüzden başarılar da kendiliğinde geliyor." dedi.

Sumudica, Gaziantep'te olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Galip geldiğimiz için mutluyum. Burada mutluyum ve kalmak istiyorum ama 4 aylık bir kontratım kaldı. Henüz yönetimden bu konuda bir talep gelmedi." ifadelerini kullandı.