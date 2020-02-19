Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın tesislerde gerçekleştirdiği antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 36-37 puan bandına çıkmaları halinde ligde kalacaklarını söyledi. Sumudica, Göztepe maçı ile birlikte zorlu bir fikstüre girmelerine rağmen her maça tek tek odaklanacaklarını da belirtti.

"36-37 PUANLA BU LİGDE KALINABİLİR"

Çaykur Rizespor maçında aldıkları galibiyetle biraz rahatladıklarını belirten Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, 36-37 puanla Süper Lig’de kalmayı garantileyebileceklerini söyleyerek, “O yüzden biz de bu 36-37 puanı alabildiğimiz kadar hızlı bir şekilde almak istiyoruz. O puanları aldıktan sonra geriye yaslanmayacağız. Oynadığımız her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Çünkü federasyon her galibiyet için kulüpleri finansal açıdan rahatlatan bir para veriyor ve bizim kulübü de düşünmemiz lazım. Bu galibiyetleri alırsak oyuncuların ödemeleri de gecikmez ve bir sıkıntı yaşanmaz” dedi.



"ZORLU BİR BEŞ HAFTA VAR ÖNÜMÜZDE"

Ligde çok zorlu bir beş haftaya gireceklerini de söyleyen Sumudica, bu zorlu maçları tek tek düşüneceklerini vurgulayarak, “Çok zorlu bir 5 hafta var önümüzde ama ben bu maçları paket olarak düşünmek yerine tek tek hedef koyuyorum. Oyuncularım da bunu biliyor. Benim için önemli olan şey her zaman önümüzdeki ilk maçtır. Çünkü futbolda peş peşe dört maç kaybedebilirsiniz de kazanabilirsiniz de ama geçmiş haftaları herkes çabuk unutur. Herkes önünüzdeki ilk maça bakar. O yüzden benim hedefim maç maç düşünmek. Takımımı da bu şekilde hazırlıyorum. Şu an Göztepe maçına hazırlanıyoruz ve benim için önemli olan da bu maç” ifadelerini kullandı.



"RİZE MAÇINDA İYİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Çaykur Rizespor maçında iyi bir galibiyet aldıklarını belirten deneyimli teknik adam, “Rize maçında iyi bir galibiyet aldık ama o maçı unutup önümüzdeki Göztepe maçına odaklanmamız lazım. Rize maçı bizim için iyi bir maç oldu. Önceki hafta hava şartlarından dolayı Rize maçına iyi hazırlanamamıştık ama ona rağmen oyuncularım sahaya çıkıp ellerinden gelini yaptılar ve maçı kazandılar. Oyuncularımı bu yüzden tekrar tebrik ediyorum. Bizim açımızdan çok güzel bir galibiyet oldu” şeklinde konuştu.

"BAZI TÜRK HAKEMLERİ ÇOK ZEKİ"



Ligde rahat bir konumda bulundukları için bu durumun bazı hakem kararlarının kendi aleyhlerinde olmasına neden olduğuna da değinen Sumudica, “Ben buradan hakemler hakkında bir şey söylemek istiyorum. Biz şu an ligin orta sıralarındayız ve bu yüzden hakemleri bizi hedefsiz görüp rakiplerimize karşı bizim aleyhimizde karar vermesinler. Eğer oyuncularım hatalıysa, yanlışları varsa elbette cezalandırılsın ama biz orta sıralardayız diye takımı komple cezalandırmaya kalkmasınlar. Ben sadece maçları doğru kararlarla yönetmelerini istiyorum. Bazı Türk hakemleri çok zekiler, çok akıllılar. Çok iyi ve çok zekiler, bunu özellikle anlayacağınız şekilde vurgulamak istiyorum. Ben aptal bir insan değilim. Buradan mesaj göndermek istemiyorum. Bunun altında bir şey aramasınlar. Çok iyi ve zeki hakemler var” diye konuştu.