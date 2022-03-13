Ukrayna'nın Azak Denizi kıyısında bulunan Mariupol kenti yaklaşık iki haftadır kuşatma altında.
Kentten gelen fotoğraflar ve uydu görüntüleri çatışmanın boyutunu gösteriyor.
Dümdüz edilmiş apartmanlar, yıkılmış bir AVM ve saldırıya uğramış bir doğum hastanesi objektiflere yansıyanların bazıları.
Kentte hayatını kaybedenler için en az bir adet toplu mezar açılmış durumda.
Savaştan önce 400 bin kişinin yaşadığı kent günlerdir yoğun bombardımana maruz kalıyor.
Belediye Başkanı Sergey Orlov gıda ve içme suyu stoklarının azaldığını, şebekelerde elektrik, su ve doğal gaz kalmadığını söylüyor.
Orlov insanların su içmek için kar erittiğini, sıfırın altındaki derecelerde ısınmak ve yemek yapmak için odun kestiklerini söylüyor.
Çarşamba günü bir doğum hastanesine yapılan saldırıda biri çocuk üç kişinin öldüğü ve 17 kişinin yaralandığı açıklanmış, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bunun bir savaş suçu olduğunu söylemişti.
Hastanenin yakınlarındaki üniversite ve çevresindeki yıkım da, bombardımanın boyutunu gözler önüne seriyor.
Uydu teknolojileri şirketi Maxar'ın paylaştığı görüntüler de, dış dünyayla bağlantısı kesilmiş bu kentin güneyi ve doğusundaki yıkımı gösteriyor.
Bir diğer uydu fotoğrafında da yıkılan AVM binaları yer alıyor.
Mariupol Rusya için kritik bir kent. Burayı ele geçirirlerse 2014'te ele geçirdikleri Kırım'ın hem Rusya ile hem de Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan eden Donbas'taki iki bölgeyle kara bağlantısı kurulmuş olacak.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Mariupol’ün öncesi ve sonrası: Fotoğraflar kentteki yıkımın boyutunu gösteriyor/mariupolun-oncesi-ve-sonrasi-fotograflar-kentteki-yikimin-boyutunu-gosteriyor-3373681
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!