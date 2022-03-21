Mariupol: Ukrayna, Rusya'nın "teslim olma" talebini reddetti
Rusya, kuşatma altındaki Mariupol'den insani koridorların oluşturulması ve sivillerin tahliye edilmesi için askerlerin çekilmesini ve silah bırakmasını talep etti, Ukrayna "teslim olma" talebini reddetti
Rusya, kuşatma altındaki Mariupol'den insani koridorların oluşturulması ve sivillerin tahliye edilmesi için askerlerin çekilmesini ve silah bırakmasını talep etti. Ukrayna, şehrin Rus ordusuna teslim edilmesi anlamına gelen bu teklifi reddetti.
Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, Mariupol'den Moskova saatiyle 10.00'da insani koridor açılabileceği; öncelikle Ukrayna ordusu askerlerinin ve "yabancı paralı askerlerin" şehirden çıkması durumunda 12.00'den itibaren de yolların mayınlardan arındırılabileceği ve gıda, ilaç ve diğer insani ihtiyaçları taşıyacak konvoyların şehre girebileceği açıklamada yer aldı.
Yanıtın sabah yerel saatle 5.0'e kadar verilmesi gerekiyordu. Ukrayna, stratejik önemdeki bu liman kentini teslim etmeyi reddetti.
Hava bombardımanı altındaki şehre gıda ve ilaç girişi yapılamıyor. Elektrik ve suyun da olmadığı şehirde yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.
Açıklamayı yayımlayan Rus General Mikhail Mizintsev, şehirde bir insani felaketin yaşandığını ve tekliflerinin kabul edilmesi halinde sivillerin ülkenin batısı ve doğusuna doğru şehirden çıkabileceğini söyledi.
Teklife yanıt, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk'tan geldi. Vereshchuk, Mariupo'ü savunmaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi:
"Teslim olmak ve silahları bırakmak söz konusu olamaz."
Güneydeki liman kenti Mariupol, Rusya'nın Odesa'ya ilerlemesi, Donbas bölgesiyle Ukrayna'nın diğer bölgeleri arasındaki bağlantıyı kesmesi için kritik önemde. Bu sebeple son dönemde en sert çatışmaların yaşandığı şehir oldu.
Birkaç haftadır Rus ordularının kuşattığı şehirde ısınma, su ve elektrik bulmak neredeyse imkansız. Şehrin her tarafında Rus askerleri olduğu için insani ihtiyaçların girişi ya da sivillerin çıkışı için uzlaşmak şart.
Tahminlere göre üç haftadır düzenlenen bombardımanda şehirdeki binaların yüzde 90'ı zarar gördü ya da tamamen yıkıldı. Ukraynalı yetkililer, şehirde en az 2.500 kişinin öldüğünü ifade ediyor.
Şehirde geçen hafta 1.000'den fazla kişinin sığındığı bir tiyatro binası; pazar günü de 400 kişinin sığındığı bir sanat okulu vuruldu.
Daha önce Mariupol'den insani koridor açılmasına karar verilmiş ancak Rusya'nın bombardımanı yeniden başlayınca tahliyeler tamamlanamamıştı. Rusya ise, ateşkes ihlâli için Ukrayna'yı suçlamıştı.
Pazar günü Ukraynalı yetkililer şehirden 3.985 kişinin çıktığını, bugün de 50 otobüsün sivilleri tahliye etmek üzere şehre gönderileceğini söyledi.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Mariupol: Ukrayna, Rusya'nın "teslim olma" talebini reddetti/mariupol-ukrayna-rusya-nin-teslim-olma-talebini-reddetti-3382333
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!