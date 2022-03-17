Mariupol'de tiyatronun bombalanması: "Ölü sayısı net değil"

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Belediye meclisi dün gerçekleşen bombardımanla ilgili çevrimiçi bir açıklamada, "Dün ve bugün, sürekli bombardımana rağmen, mümkün olduğu kadar moloz temizleniyor ve insanlar kurtarılıyor. Mağdurlarla ilgili bilgiler hala netleşmeye devam ediyor" dedi.

Kurtarılan insan sayısı hakkında bilgi verilmedi. Rusya, tiyatronun bombalandığını yalanlıyor.

Mariupol yetkilileri, kuşatma altındaki kentte hala 350 bin kişinin sığınaklarda olduğunu vurgularken, 30 bin kişinin kenti tahliye ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugünkü Ukrayna temaslarında, Mariupol'de ateşkes için çalıştıklarını ifade etmişti. Bakan Çavuşoğlu, 100'den fazla Türk vatandaşının kentte olduğunu söylemişti.

İtalya da bugün açıklama yaparak, yıkılan tiyatroyu tekrar inşa etmek için gönüllü olduklarını açıkladı.