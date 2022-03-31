Mariupol'de büyük yıkım!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 36. gününde devam ederken, Ukrayna'nın liman kenti Mariupol, Rusya'nın saldırılarında en ağır hasarı alan kentlerden biri oldu.
Kuşatma altındaki kentte saldırıların yol açtığı yıkım havadan görüntülendi. Yerleşim yerlerindeki çok katlı binaların ve evlerin neredeyse tamamının Rus güçleri tarafından bombalandığı görüldü.
Gıda sıkıntısının yaşandığı, elektrik ve suyun kesildiği Mariupol'de kalan siviller tahliye edilmeyi bekliyor.
İNSANİ ATEŞKES KARARI
Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, dün akşam Ukrayna’daki sivillere yönelik tahliyelerle ilgili verdiği bilgide 31 Mart'ta Mariupol’den Zaporijya'ya insani koridor açılacağını duyurmuştu.
Mizintsev, "31 Mart 2022 10.00'dan itibaren yalnızca insani amaçlı 'sessizlik rejimi' ilan edildi ve siviller ile yabancıların tahliyesi için insani koridor açıldı. Bu insani operasyonun başarılı bir şekilde uygulanması için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin doğrudan katılımıyla yürütülmesi önerilmektedir" ifadelerini kullanmıştı.
45 OTOBÜS GÖNDERDİLDİ
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, 45 otobüsün insani yardım sağlanması ve mahsur kalan sivillerin tahliye edilmesi için Mariupol'e doğru yola çıktığını açıkladı.
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