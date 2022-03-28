Mariupol'de can kaybı 5 bine dayandı

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Mariupol kenti belediyesinin sözcüsü, Rusya'nın şehri kuşatmasından bu yana neredeyse 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, binaların yüzde 90'ının hasar gördüğünü; yüzde 40'ının ise yıkıldığını açıkladı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko da, Rusya'nın işgal girişiminden bu yana dördü çocuk olmak üzere 100'den fazla insanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Klitschko, 16 çocuğun da hastanede yaralı olduğunu söyledi.

MÜZAKERE İSTANBUL'DA

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin başlangıcından bu yana taraflarla diplomasi trafiğini yürüten Türkiye, bu kez müzakerelere ev sahipliği yapacak. Rusya ve Ukrayna heyetleri 28-30 Mart tarihlerinde İstanbul'da bir araya gelecek.

Yarın saat 10:00’da görüşme başlayacak.