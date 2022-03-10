Mariupol'daki çocuk hastanesi saldırısı için Zelenskiy "savaş suçu" dedi
İşgalin başından bu yana Rusya saldırılarına hedef olan Mariupol'daki çocuk ve doğum hastanesinin vurulması ile ilgili çolk sayıda kınama mesajı yayınlandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Mariupol'daki çocuk ve doğum hastanesinin Rus hava saldırısında vurulmasını bir" savaş suçu" olarak tanımladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Mariupol'daki çocuk ve doğum hastanesinin Rus hava saldırısında vurulmasını bir savaş suçu olarak tanımladı. Saldırıda en az 17 kişinin yaralandığı doğrulandı.
Patlama sonrasına ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hamile bir kadının sedyede taşındığı görülüyor.
AFP haber ajansına konuşan yerel yetkililer, hastanenin kısa bir süre önce yenilemeden geçtiğini söyledi.
Hastane içinde bir çocuk hastalıkları katı bulunduğunu da kaydettiler.
Birçok Batı ülkesinin kınadığı bombalama için Ukrayna lideri Zelenskiy, "Doğum hastanesinden bile korkan Rusya Federasyonu nasıl bir ülke?" ifadesini kullandı.
Zelenskiy, bombalamada 17 kişinin yaralandığını doğruladı ve hastanedekilerin sirenler çalınca sığınaklara kaçarak kurtulduğunu söyledi.
Saldırıyı reddetmeyen Moskova ise Ukraynalı "milliyetçi taburların" hastaneyi kamuflaj olarak kullandığını öne sürdü.
Ancak Reuters'ın sorusunu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Rus güçleri sivil hedeflere ateş etmez" dedi.
Beyaz Saray saldırıyı "barbarca" olarak nitelerken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise "ahlaksızlık" ifadesini kullandı.
AFP'ye konuşan bölgesel savunma birliğinden bir isim, saldırının hastanede doğum gerçekleşirken düzenlendiğini savundu.
Mariupol Belediye Başkanı'nın paylaştığı videoda, hastane bahçesinde insan boyunu çok aşan bir patlama krateri görünüyor.
'Bu bir hastanenin Nazilerden arındırılması mıydı?'
Ukrayna lideri Zelenskiy de hastane içinde ve odalardaki yıkımı gösteren bir video paylaştı.
Zelenskiy sonrasında yaptığı konuşmada, hastane saldırısının Ukraynalılara karşı bir soykırım yapıldığının "son kanıtı" olduğunu da savundu.
Ukrayna lideri, "Hastanedeki birileri Rusça konuşanlara kötülük mü yapmıştı? Suçları neydi? Yoksa bu bir hastanenin Nazilerden arındırılması mıydı?" dedi.
İşgalin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana saldırı altında olan kentin belediye başkanı, Mariupol'da şu ana dek 1200'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.
Bu veriler, bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.
Mariupol ve saldırı altındaki diğer bazı Ukrayna kentleri için, güvenli tahliye koridorları oluşturulmaya çalışılıyor.
Özellike Mariupol'da son bir haftadır 200 bin kadar sivilin elektrik ve su olmadan sığınaklarda olduğu bildiriliyordu.
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Mariupol'daki çocuk hastanesi saldırısı için Zelenskiy "savaş suçu" dedi/mariupol-daki-cocuk-hastanesi-saldirisi-icin-zelenskiy-savas-sucu-dedi-3370458
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