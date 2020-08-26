Mario Mazzanti, İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'nde konuştu

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Kalem Ajans'ın kurucusu Nermin Mollaoğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği program, Zoom programı ve İTEF'in sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Pandeminin ilk günlerinde karantinada kaldığı dönemi trajik olarak tanımlayan Mazzanti, bunun bir kabus olduğunu ve bir daha yaşanmamasını umduğunu dile getirdi.

Mazzanti, zamanını Ahmet Hamdi Tanpınar okuyarak geçirdiğini belirterek, "Orhan Pamuk'un etkilendiği birisi olduğunu öğrendiğim için okumaya başladım ve ilerleyen günlerde daha da derinleştireceğim." diye konuştu

Yazmaya tesadüfen başladığını aktaran Mazzanti, kendisi için hobi olarak başladığını ve bu kadar yayılacağını tahmin etmediğini söyledi.

Mazzanti, Türkiye'ye daha önce gelmediğinden bahsederek, "Aslında daha genç yaşlarda gelmiş olmayı çok isterdim. Birçok kişiden büyüleyici bir ülke olduğunu duydum. Türkiye bugün bile bizleri etkileyen bir kültür birikimine sahip. Doğu ile Batıyı olağanüstü bir biçimde birleştiriyor. Bu yüzden benim için her zaman bir hayal ülkesi olmuştur. İtalya'da Türk edebiyatına özel ilgisi olan pek çok arkadaşım var." değerlendirmesinde bulundu.

Zoom üzerinden yapılan etkinlikler, İTEF'in YouTube, Instagram ve Twitter hesaplarından da canlı yayınlanıyor.

Festival, 28 Ağustos'a kadar çevrim içi etkinliklerle devam edecek.



