Dünyaca ünlü futbolcu Mario Mandžukić Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alıyor. Bayern Munih, Juventus gibi takımlarda da forma giyen Hırvat forvetin kariyerini ve oynadığı takımları sizler için araştırdık...
MARIO MANDZUKİC KİMDİR?
Mario Mandžukić, 21 Mayıs 1986 yılında doğmuş Hırvat futbolcudur. Al Duhail ve Hırvat millî takımında santrafor olarak görev yapmaktadır.
Üretken bir santrafor olmasının yanı sıra savunmaya katkısı ve hava toplarındaki hakimiyetiyle tanınmaktadır.
2008-09 sezonunda Prva HNL liginde Dinamo Zagreb formasıyla attığı 16 golle gol kralı oldu ve aynı sezon ligde yılın futbolcusu seçildi. Hırvatistan formasını 30 kez giyip yedi gol atan Mandžukić, 10 Haziran 2012 tarihinde 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu mücadelesinde 3-1 kazandıkları maçta İrlanda karşısında açılış ve kapanış golünü atarak hem takımı hem de kendisi turnuvaya iyi başlangıç yaptı. C Grubu'ndaki ikinci maçında ise İtalya karşısında gol attı ve maçın 1-1 bitmesini sağladı.
2012 Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvası ardından Bayern Münih'e transfer oldu. 2 sezon formasını giydiği Alman takımında görev yaptığı 54 lig maçında 33 gol kaydetti.
Kulübün 2014-15 sezonu başında Borussia Dortmund'dan Robert Lewandowski'yi transferi üzerine takımdan ayrılma kararı aldı ve İspanyol takımı Atlético Madrid'e transfer olmuştur.
22 Haziran 2015 tarihinde İtalya Serie A takımlarından Juventus'a transfer olmuştur.
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