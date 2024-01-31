"İSTANBUL BENİM İÇİN İLHAM KAYNAĞI OLDU" DEMİŞTİ

Mario Levi, 3 yıl önce verdiği bir röportajda; "İstanbul, her zaman benim için bir ilham kaynağı oldu. Kötüsüyle de ilham kaynağı oldu. İstanbul, aslında neresinden bakarsanız bakın yaşanması kolay olmayan, hatta yaşanması zor bir şehir. Tarihin bıraktığı izler yüzünden de öyle, bugün açısından da öyle." ifadelerini kullanmıştı.